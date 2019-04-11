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Новости. Криминал
16:48, 11 Апреля 2019
фото: © Flickr / kevinpoh

Петрозаводчанка пошла на преступление ради удовлетворения пагубных пристрастий

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В Петрозаводске женщина украла экотранспорт, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 42-летняя жительница Зареки. Она, жительница двухэтажного дома, хранила велосипед на лестничной площадке. В один из дней неожиданно обнаружилось, что экотранспорт исчез.

Видеонаблюдение у дома отсутствует, свидетелей происшествия не было. Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, 39-летнюю петрозаводчанку, ранее имевшую проблему с законом.

По версии полицейских, соседка потерпевшей решила незаконно раздобыть средства на удовлетворение пагубных пристрастий.

При этом она пояснила полицейским, что велосипед не был пристегнут, тогда как потерпевшая настаивает на обратном. Как выяснили правоохранители, похищенное имущество стоимостью 8 тысяч рублей подозреваемая сбыла за 1,5 тысячи.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция Петрозаводска напоминает, что велосипеды не следует хранить в подъездах, на парковках и во дворах – это легкая добыча для злоумышленников.

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Комментарии

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Беня
2019-04-11 17:03:01
Сигнализацию надо ставить и страховать от угона :)
кир
2019-04-11 16:58:09
Оштрафовать владелицу за нарушение правил пожарной безопасности. Почему рейдов нет по подъездам?
Гость
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