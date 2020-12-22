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Пенсионерка из Петрозаводска потеряла почти 1,4 млн рублей, "купив" акции транснациональной компании

Новости. Общество
13:26, 23 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com
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За сутки жители Карелии перевели мошенникам более полутора миллионов рублей, сообщили в МВД Карелии.

За минувшие сутки к карельским правоохранителям обратились жители Петрозаводска и Кондопоги с заявлениями о мошенничестве.

Так, 61-летняя петрозаводчанка указала, что нашла в интернете объявление о продаже акций крупной транснациональной компании. Пенсионерка оставила заявку, после чего с ней связался неизвестный, который представился финансовым брокером. Он убедил ее в быстрой возможности заработка и отсутствии рисков. Для начала женщине предложили зарегистрировать электронный кошелек и открыть личный кабинет трейдера. По словам консультанта, пенсионерка после этого смогла бы самостоятельно отслеживать состояния инвестиций.

Выполнив эти рекомендации, она перевела принадлежащие ей средства и кредит на различные банковские карты неизвестных, думая, что пополняет собственный счет. Женщина совершила пять переводов на общую сумму 1 387 200 рублей. Однако ни акций, ни дохода, ни дальнейшего общения с представителем брокерской компании она после этого не дождалась. Попытки самостоятельно связаться с финансовым консультантом не привели к результату. Пенсионерка обратилась в полицию.

Покупка желанных вещей на популярной торговой площадке привела к убыткам четырех жителей города. Так, 60-летний петрозаводчанин лишился 17 тыс. рублей, покупая токарный станок, а 26-летний горожанин – 37 200, когда пытался приобрести игровую приставку. Мужчины оплатили покупки до получения товаров.

В Кондопоге 44-летняя женщина, ответив на звонок с неизвестного номера, поверила, что общается с представителями банка. Якобы для сохранения средств ей следовало сообщить реквизиты карты и коды из сообщений сотрудникам службы безопасности. Забыв о том, что настоящие сотрудники банка никогда не задают подобных вопросов, женщина сообщила конфиденциальную информацию и потеряла 47 тыс. рублей.

В настоящее время по всем заявлениям полицией проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Полиция Карелии напоминает! Будьте бдительны при общении с неизвестными, которые под различными предлогами пытаются заставить вас совершить переводы средств на неизвестные счета или завладеть информацией о реквизитах банковской карты и паролями из смс-сообщений.

Не переводите деньги непроверенным продавцам или до получения услуги. Используйте возможности совершения безопасной сделки при онлайн-покупках.

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Комментарии

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Жора
2020-12-23 15:11:53
Откуда такие деньги у пенсионерки? Тут на прожитуху еле еле....
кир
2020-12-23 13:39:35
Живут "бедно" и глупо.
Гость
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