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Петрозаводчанка потеряла все деньги при попытке заработать в сети

Новости. Криминал
16:14, 26 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Мошенники обнулили счет банковской карты 42-летней жительницы Петрозаводска, заявили в МВД Карелии.

Женщина состояла в одной из групп в социальной сети по тематике детских пособий. Там же нашла пост, в котором предлагалось заработать 2 тыс. рублей, пройдя опрос от банка. Она прошла по ссылке, заполнила несложную анкету, оценила работу банка. Также указала свое имя и номер банковской карты. Ей пришло смс о регистрации в онлайн-кабинете банка. Но петрозаводчанка не придала этому значения. Далее необходимо было ввести код для регистрации. Надеясь получить заработанные деньги, женщина ввела код из смс-сообщения. Дальше вместо сообщений о пополнении счета она стала получать сведения о списании средств. В итоге с ее карты была выведена вся сумма – почти 12 тыс. рублей. Жительница карельской столицы обратилась в банк на горячую линию, где ей и объяснили, что она общалась с мошенниками. В данный момент полицией проводится проверка.

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