Петрозаводчанка пыталась украсть из магазина несколько видов мяса

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Инцидент произошел 18 апреля в одном из петрозаводских гипермаркетов, сообщили в Росгвардии Карелии.
Тревожная сигнализация сработала в 14.16. Выяснилось, что 40-летняя гражданка пыталась вынести из торгового зала товар на сумму более 3,5 тысяч рублей. Предметы хищения: несколько видов мясных продуктов, ножик для овощей, подставка для телефона, три шоколадки. Все это было сложено в сумку.
Похищенное изъято. Дальнейшим разбирательством занимается полиции.
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