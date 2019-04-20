Петрозаводчанка пыталась украсть из магазина несколько видов мяса

Инцидент произошел 18 апреля в одном из петрозаводских гипермаркетов, сообщили в Росгвардии Карелии.

Тревожная сигнализация сработала в 14.16. Выяснилось, что 40-летняя гражданка пыталась вынести из торгового зала товар на сумму более 3,5 тысяч рублей. Предметы хищения: несколько видов мясных продуктов, ножик для овощей, подставка для телефона, три шоколадки. Все это было сложено в сумку.

Похищенное изъято. Дальнейшим разбирательством занимается полиции.