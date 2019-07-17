Петрозаводчанка пыталась "выкупить" осужденного за пьяную езду сына

Женщина дала взятку сотруднику УФСИН, чтобы сыну отменили наказание, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводчанка решила незаконным способом помочь уклониться от отбывания наказания своему сыну, приговоренному к 250 часам обязательных работ за управление автомобилем в состоянии опьянения.

С этой целью мать осужденного встретилась с инспектором уголовно-исполнительной инспекции и лично передала ей взятку в виде денег в сумме 15 тысяч рублей.

После передачи взятки обвиняемая была задержана, так как инспектор сообщила руководству о склонении ее к совершению коррупционного правонарушения.

Уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.