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Новости. Криминал
12:45, 17 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

Петрозаводчанка пыталась "выкупить" осужденного за пьяную езду сына

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Женщина дала взятку сотруднику УФСИН, чтобы сыну отменили наказание, сообщили в прокуратуре Карелии.

 

Петрозаводчанка решила незаконным способом помочь уклониться от отбывания наказания своему сыну, приговоренному к 250 часам обязательных работ за управление автомобилем в состоянии опьянения. 

С этой целью мать осужденного встретилась с инспектором уголовно-исполнительной инспекции и лично передала ей взятку в виде денег в сумме 15 тысяч рублей.

После передачи взятки обвиняемая была задержана, так как инспектор сообщила руководству о склонении ее к совершению коррупционного правонарушения.

Уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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Ольга
2019-07-17 13:38:19
Смешно,конечно...
В Мексике, нашего россиянина, приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство....вот ежели б у нас давали 20 лет за нетрезвое вождение с конфискацией машины,то.....или пол-страны сидели или навели бы порядок,правда нынче нЕкому уже, только недавно поймали спецназ ФСБ ,которые воровали деньги при обысках,в СМИ есть статья...повальная коррупция....,к сожалению...причину все знают....
кир
2019-07-17 12:54:03
Простые наши люди. Не виноваты они, что законов нет.
однозначно
2019-07-17 12:51:51
Пусть кредит возьмет на взятку для судьи
zanoza
2019-07-17 12:48:29
Видимо мало дала! :)
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