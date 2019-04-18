Петрозаводчанка расплатилась жизнью за выброшенные в окно вещи

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Мужчина зарезал женщину за то, что она выкинула в окно вещи его возлюбленной, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 13 апреля обвиняемый после совместного распития спиртных напитков, находясь в квартире своей знакомой, в которой он проживал с подругой, в ходе ссоры с хозяйкой квартиры, нанес ей не менее четырех ударов ножом в жизненно важные органы.
В результате указанных насильственных действий потерпевшая скончалась на месте происшествия. Конфликт произошел после того, как хозяйка квартиры выбросила вещи подруги обвиняемого из окна 5 этажа своей квартиры.
Мужчина заключен под стражу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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