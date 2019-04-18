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Новости. Криминал
12:37, 18 Апреля 2019
фото: © AP Photo/Lefteris Pitarakis, архив

Петрозаводчанка расплатилась жизнью за выброшенные в окно вещи

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Мужчина зарезал женщину за то, что она выкинула в окно вещи его возлюбленной, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 13 апреля обвиняемый после совместного распития спиртных напитков, находясь в квартире своей знакомой, в которой он проживал с подругой, в ходе ссоры с хозяйкой квартиры, нанес ей не менее четырех ударов ножом в жизненно важные органы.

В результате указанных насильственных действий потерпевшая скончалась на месте происшествия. Конфликт произошел после того, как хозяйка квартиры выбросила вещи подруги обвиняемого из окна 5 этажа своей квартиры.

Мужчина заключен под стражу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

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кир
2019-04-18 12:48:09
Полудикие только и могут пить и курить. Смертная казнь у полудиких - единственный инструмент регулирования отношений между "людьми". Они слов не понимают и страха нет, выработанного эволюцией.
zanoza
2019-04-18 13:21:40
кир, а палачи так и вовсе дикие.
Мизантроп
2019-04-18 13:07:15
кир, Да, согласен, бабы так и остались полудикими.
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