Петрозаводчанка расплатилась жизнью за выброшенные в окно вещи

Мужчина зарезал женщину за то, что она выкинула в окно вещи его возлюбленной, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 13 апреля обвиняемый после совместного распития спиртных напитков, находясь в квартире своей знакомой, в которой он проживал с подругой, в ходе ссоры с хозяйкой квартиры, нанес ей не менее четырех ударов ножом в жизненно важные органы.

В результате указанных насильственных действий потерпевшая скончалась на месте происшествия. Конфликт произошел после того, как хозяйка квартиры выбросила вещи подруги обвиняемого из окна 5 этажа своей квартиры.

Мужчина заключен под стражу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.