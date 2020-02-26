Петрозаводчанка с ребенком пустилась в бега

Женщину нашли в городе-курорте в Ставропольском крае, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Семейную пару из Петрозаводска ограничили в родительских правах по решению суда.

Позже супруги развелись, ребенок остался с мамой.



Женщина начала скрываться и разъезжать по всей стране: Махачкала, Пятигорск, Кисловодск. Ее объявили в розыск.



Петрозаводчанка решила начать новую жизнь в Кисловодске. Судебный пристав стал с ней работать дистанционно. Женщина активно шла на контакт и вскоре сообщила, что вышла замуж и проживает в хорошей квартире. В подтверждение своих слов она прислала фотографии ребенка и нового места проживания.

Эта информация подтвердилась. И суд восстановил женщину в родительских правах.

Ранее нерадивого отца троих детей в Карелии наказали.