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Петрозаводчанка с ребенком пустилась в бега

Новости. Общество
16:15, 26 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС
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Женщину нашли в городе-курорте в Ставропольском крае, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Семейную пару из Петрозаводска ограничили в родительских правах по решению суда.

Позже супруги развелись, ребенок остался с мамой.

Женщина начала скрываться и разъезжать по всей стране: Махачкала, Пятигорск, Кисловодск. Ее объявили в розыск.

Петрозаводчанка решила начать новую жизнь в Кисловодске. Судебный пристав стал с ней работать дистанционно. Женщина активно шла на контакт и вскоре сообщила, что вышла замуж и проживает в хорошей квартире. В подтверждение своих слов она прислала фотографии ребенка и нового места проживания.

Эта информация подтвердилась. И суд восстановил женщину в родительских правах.

Ранее нерадивого отца троих детей в Карелии наказали.

 

 
 
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