Петрозаводчанка спрятала ребенка от сотрудников ГИБДД под пледом

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В Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие "ЮныйПассажир", в рамках которого проводятся рейды у детских учреждений города, сообщили в ГИБДД города.
Сегодня утром, 15 марта, сотрудники Госавтоинспекции контролировали соблюдение водителями правил перевозки несовершеннолетних у детского сада № 87.
В ходе мероприятия автоинспекторами был остановлен автомобиль Renault, в котором 2 ребенка перевозились с нарушениями: школьник не был пристегнут ремнем безопасности, а дошкольник прятался под пледом на заднем сиденье.
Водитель-нарушитель привлечена к административной ответственности.
ГИБДД напоминает, что в настоящее время за нарушение требований к перевозке детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.
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