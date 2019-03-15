Петрозаводчанка спрятала ребенка от сотрудников ГИБДД под пледом

В Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие "ЮныйПассажир", в рамках которого проводятся рейды у детских учреждений города, сообщили в ГИБДД города.

Сегодня утром, 15 марта, сотрудники Госавтоинспекции контролировали соблюдение водителями правил перевозки несовершеннолетних у детского сада № 87.

В ходе мероприятия автоинспекторами был остановлен автомобиль Renault, в котором 2 ребенка перевозились с нарушениями: школьник не был пристегнут ремнем безопасности, а дошкольник прятался под пледом на заднем сиденье.

Водитель-нарушитель привлечена к административной ответственности.

ГИБДД напоминает, что в настоящее время за нарушение требований к перевозке детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.