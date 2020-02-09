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Петрозаводчанка украла у возлюбленного почти полмиллиона рублей, пока тот был на вахте

Новости. Криминал
13:05, 10 Февраля 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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В полицию обратился 39-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин в заявлении указал, что работает вахтовым методом. И пока он отсутствовал в городе, из его квартиры пропали 445 тысяч рублей. Эти деньги мужчина копил на машину.

Оперативники выяснили, что совместно с мужчиной проживала его подруга, но во время командировки они расстались. У женщины были ключи от квартиры.

Полицейские выяснили, что подозреваемая, 39-летняя петрозаводчанка, воспользовалась отсутствием сожителя и украла деньги.  Часть из них злоумышленница потратила на развлечения с друзьями, а часть, по ее словам, потеряла.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске вор не смог продать зимой украденные сланцы и кроссовки и выкинул свою добычу.

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Комментарии

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кир
2020-02-10 13:26:30
Наши люди. Всегда честные и справедливые, борющиеся за мир во всем мире. :)
Гость
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