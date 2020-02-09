Петрозаводчанка украла у возлюбленного почти полмиллиона рублей, пока тот был на вахте

В полицию обратился 39-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин в заявлении указал, что работает вахтовым методом. И пока он отсутствовал в городе, из его квартиры пропали 445 тысяч рублей. Эти деньги мужчина копил на машину.

Оперативники выяснили, что совместно с мужчиной проживала его подруга, но во время командировки они расстались. У женщины были ключи от квартиры.



Полицейские выяснили, что подозреваемая, 39-летняя петрозаводчанка, воспользовалась отсутствием сожителя и украла деньги. Часть из них злоумышленница потратила на развлечения с друзьями, а часть, по ее словам, потеряла.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске вор не смог продать зимой украденные сланцы и кроссовки и выкинул свою добычу.