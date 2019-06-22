Петрозаводчанка вернула детей через суд

Женщину восстановили в родительских правах в связи с изменением образа жизни, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее петрозаводчанка была лишена родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей в связи с тем, что уклонялась от выполнения обязанностей родителей.

Однако в настоящее время она изменила свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию детей, что нашло свое подтверждение в ходе рассмотрения судом заявления.

Женщину восстановили в родительских правах.