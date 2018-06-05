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Новости. Общество
18:20, 05 Июня 2018

Петрозаводчанка, всю жизнь проработавшая на заводе безалкогольных вин, отмечает 104-летие

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Сегодня 104-й день рождения отмечает жительница Петрозаводска Евдокия Емельяновна Чистякова, сообщили в администрации города.

Администрация Петрозаводска на протяжении многих лет поздравляет долгожителей нашего города с юбилейными датами со дня рождения. В их числе - Евдокия Емельяновна Чистякова, которая 5 июня празднует свой 104-й день рождения.

Евдокия Емельяновна родилась в хуторе Горин Комсомольского р-на, Сталинградской (Волгоградской) области, с подросткового возраста работала в колхозе, затем получила педагогическое образование и стала воспитателем в детском саду, а во время войны трудилась в сельском совете.

В Карелию Евдокия Емельяновна приехала с детьми в 1950 году. Работала на Петрозаводском заводе безалкогольных вин, откуда и вышла на пенсию. За многолетний и добросовестный труд имеет звание Ветеран труда, многочисленные грамоты и благодарственные письма.

В этот день в адрес именинницы звучит много теплых поздравлений и добрых пожеланий от детей, внуков, правнуков и праправнуков.

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