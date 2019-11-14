Петрозаводчанка выиграла Кубок России по ушу-таолу

Петрозаводчанка Анастасия Митрофанова, призёр Чемпионата мира этого года, вновь отличилась мастерством на соревнованиях высокого уровня.

Воспитанница тренера Спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска Натига Велиева выиграла Кубок России по ушу-таолу, сообщает "Спортивный Петрозаводск".

Спортсменка из Петрозаводска дважды поднималась на пьедестал почёта российских соревнований, получив золото в дисциплине тайцзицзянь и серебро в тайцзицюань.

Ещё одна воспитанница Натига Велиева Мария Суханова, выступая первый год в возрастной категории "женщины", заняла 7-е место.