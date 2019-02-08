Петрозаводчанка вынесла всю технику со съемной квартиры

Ранее судимая петрозаводчанка подозревается в краже бытовой техники со съемной квартиры, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 46-летний горожанин и сообщил, что из его квартиры похищены стиральная машина и холодильник общей стоимостью более 15 тысяч рублей.

Заявитель пояснил, что сдал квартиру женщине на месяц, а когда пришёл, чтобы снять показания счётчиков на воду, обнаружил пропажу имущества. Собственник позвонил арендатору жилья, однако та сказала, что уехала из Петрозаводска по делам и к пропаже бытовой техники никакого отношения не имеет.

Полицейские установили местонахождение 35-летней ранее судимой гражданки, снимавшей жильё у потерпевшего. В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска она созналась в содеянном и пояснила, что продала технику за 5 тысяч рублей, а деньги потратила на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.