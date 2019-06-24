Петрозаводчанке пробили голову камнем на берегу Лососинки

Приятель ударил женщину камнем по голове во время ссоры, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 20 июня на берегу реки Лососинка отдыхала компания из пяти человек. С чего началась ссора между 24-летней петрозаводчанкой и ее сверстником никто не помнил, но для девушки она закончилась в больнице. Мужчина ударил ее камнем по голове.

С тяжелой черепно-мозговой травмой потерпевшая была госпитализирована.



Полицейские задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.