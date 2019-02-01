Петрозаводчанку обокрали на рабочем месте

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 48-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина работает бухгалтером в одной частной компании. В конце рабочего дня она обнаружила, что из ее сумки исчез кошелек с деньгами – 56 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 33-летнего жителя Петрозаводска. Его личность хорошо знакома правоохранителям, с юных лет он совершает имущественные преступления. По версии следствия, он незаметно проник в здание предприятия и похитил из незакрытого кабинета кошелек.

На мужчину завели уголовное дело.