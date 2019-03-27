Петрозаводчанку с гладиолусами не пропустили через границу

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Жительница Петрозаводска получила штраф за попытку провезти через границу луковицы гладиолусов, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
Жительница Петрозаводска 24 марта возвращалась домой из Финляндии через пункт пропуска "Вяртсиля".
В ходе досмотра в ручной клади нашей соотечественницы были обнаружены 10 луковиц гладиолусов.
Такой посадочный материал как продукция высокого фитосанитарного риска должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, так как он может стать причиной заноса и распространения вредных карантинных организмов или заболеваний растений.
Фитосанитарных сертификатов на луковицы гладиолусов владелица не имела.
Подкарантинная продукция была возвращена на территорию Финляндии. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.
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