Петрозаводчанку с гладиолусами не пропустили через границу

Жительница Петрозаводска получила штраф за попытку провезти через границу луковицы гладиолусов, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Жительница Петрозаводска 24 марта возвращалась домой из Финляндии через пункт пропуска "Вяртсиля".

В ходе досмотра в ручной клади нашей соотечественницы были обнаружены 10 луковиц гладиолусов.

Такой посадочный материал как продукция высокого фитосанитарного риска должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, так как он может стать причиной заноса и распространения вредных карантинных организмов или заболеваний растений.

Фитосанитарных сертификатов на луковицы гладиолусов владелица не имела.

Подкарантинная продукция была возвращена на территорию Финляндии. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.