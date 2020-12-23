Петрозаводск избавили от 19 тонн покрышек

Только за декабрь с контейнерных площадок Петрозаводска вывезли 19,5 тонны авторезины, сообщила мэрия города.

Резиновые шины относятся к отходам четвертого класса опасности и требуют специального обращения и утилизации.

Специалисты муниципалитета Петрозаводска ежедневно контролируют вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Во время рейдов они фиксируют адреса городских контейнерных площадок, на прилегающей территории которых выявлено незаконное складирование покрышек. Только за декабрь с них вывезли 19,5 тонны авторезины.

Чтобы не допустить захламления шинами городских территорий, в 2019 году на производственной базе ПМУП "Автоспецтранс" организовали временный пункт приема данных отходов от населения. Бесплатный сбор в утилизацию использованной резины от частных лиц предусмотрен с 15 мая. Контейнер для этого располагается рядом со второй проходной Автоспецтранса (Вытегорское ш., д. 82).

Кроме того, мэрия города достигла договорённости с мусоровывозящими компаниями о доставке автомобильных покрышек с участков возле контейнерных площадок на территорию Автоспецтранса. Шины уже убрали с площадок на Древлянке, Перевалке, в Центре и Октябрьском районе. В ближайшее время планируется вывезти авторезину на Ключевой, Кукковке и в Железнодорожном районе.