Петрозаводск отметит юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы"

В день 25-й годовщины освобождения столицы республики, вспыхнул Вечный огонь, доставленный из города-героя Ленинграда с Марсова поля, и состоялось торжественное открытие мемориала.

Юбилей мемориального комплекса – очередной повод обратить внимание на теорию и практику периодически проводимого пересмотра системы ценностей, во многом определяющей содержание как отечественной культуры, так и символической политики.

Связь между формой и способом репрезентации символа и кодом его интерпретации или понимания представляется исключительно важным аспектом современной символической политики. Во многом это определяется тем, что каждый памятник имеет свой жизненный цикл. Петрозаводский мемориал "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы" – не исключение.

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