В Петрозаводске перешли на круглосуточную уборку снега

В столице Карелии организованы круглосуточные работы по патрульной снегоочистке, сообщает администрация города.

Подрядчик ООО "ТехРент" подготовился к прогнозируемым синоптиками на ночь и утро четверга осадкам. В таких условиях, помимо уборки и борьбы с наледью, организуется вывоз снега с пешеходных переходов, перекрестков, остановочных пунктов, а также автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения, рассказали в мэрии города.

В рамках же муниципального контракта ООО осуществляет круглосуточное содержание улично-дорожной сети Петрозаводска. При патрульной снегоочистке техника работает постоянно, не позволяя образовываться накатам. Подрядчик не только убирает снег и сдвигает снежные валы, но и борется со скользкостью с помощью противогололедных материалов. Ежедневно на улицы столицы Карелии выходит около 30 единиц техники.

Ранее спасатели предупредили о сильном снегопаде в Карелии.