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Петрозаводск полностью очистят от зимнего смета к концу мая

Новости. Общество
09:19, 21 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Во всех районах города в круглосуточном режиме работает техника и мобильные бригады ООО "ТехРент", сообщили в администрации столицы Карелии.

В Петрозаводске продолжаются работы по уборке улиц от зимнего смета. Очистка дорог и тротуаров ведется механизированным и ручным способами.

По поручению главы города Ирины Мирошник подрядчик также регулярно обрабатывает улично-дорожную сеть дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором.

Уборка магистральных улиц и улиц местного значения практически завершена. Сейчас особое внимание уделяется очистке внутриквартальных проездов. Полностью городские улицы очистят от смета к концу мая, отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что субботников в Карелии не будет из-за коронавируса.

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