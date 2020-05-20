Петрозаводск полностью очистят от зимнего смета к концу мая

Во всех районах города в круглосуточном режиме работает техника и мобильные бригады ООО "ТехРент", сообщили в администрации столицы Карелии.

В Петрозаводске продолжаются работы по уборке улиц от зимнего смета. Очистка дорог и тротуаров ведется механизированным и ручным способами.

По поручению главы города Ирины Мирошник подрядчик также регулярно обрабатывает улично-дорожную сеть дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором.

Уборка магистральных улиц и улиц местного значения практически завершена. Сейчас особое внимание уделяется очистке внутриквартальных проездов. Полностью городские улицы очистят от смета к концу мая, отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что субботников в Карелии не будет из-за коронавируса.