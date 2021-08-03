Петрозаводск получил дополнительно 30 млн рублей на ремонт дорог

На выделенные деньги из Дорожного фонда Карелии в городе отремонтируют еще более 28 тысяч квадратных метров дорог.

По сообщению администрации столицы республики, планируется дополнительно отремонтировать более 28 тыс. кв.м отдельных участков автомобильных дорог в разных районах города. В перечень работ войдёт более 20 объектов: на Ключевой, Древлянке, Перевалке, в Центре, Соломенном и др. В данный момент список улиц корректируется, а муниципальный контракт находится на стадии заключения. Среди первоочередных объектов ремонта — участки улиц Антонова, Учительской, Труда, Шуйской, Красной и др.

На ремонт выделено 30 млн рублей из Дорожного фонда республики. Часть работ будет синхронизирована с ремонтом объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В перечень также войдут некоторые общегородские территории, нуждающиеся в восстановлении. Работы планируется завершить до конца октября.

В мэрии напомнили, что в 2021–2022 годах в разных районах Петрозаводска планируется обновить 29 улиц и тротуары на семи из них в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день работы полностью завершены на улицах Пограничной, Правды, Сулажгорской и Новосулажгорской, на Лесном проспекте и Пряжинском шоссе.

Напомним, в мае нынешнего года власти Петрозаводска попросили у правительства республики 60 млн рублей на дорожные ямы.