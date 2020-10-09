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Петрозаводск получил дополнительные 30 млн рублей для расселения "аварийки"

Новости. Общество
12:11, 10 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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На выделенные Минстроем Карелии власти города панируют расселить еще 700 кв. м. аварийного жилья.

Как сообщили в мэрии, по обращению администрации Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики выделило дополнительные средства в размере 30 млн рублей на расселение граждан в 2020 году. На эту сумму планируется расселить еще 700 кв.м. аварийного жилья. В настоящее время заключается соглашение о предоставлении денег.

Дополнительные средства городу выделены после того, как администрация карельской столицы достигла целевых показателей исполнения I и II этапов программы расселения авариного жилья. Он составляет порядка 7200 кв.м.

На сегодняшний администрация фактически расселила 155 жилых помещений общей площадью 7,3 тыс кв.м. Квартиры предоставлены 69 семьям, еще 86 получили денежные компенсации.

Ранее сообщалось, расселение аварийного жилья в Карелии идет на 2 года быстрее запланированного.

 

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