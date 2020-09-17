Расселение аварийного жилья в Карелии идет на 2 года быстрее запланированного

Власти Карелии планируют к концу текущего года завершить первый этап новой программы расселения аварийного жилья, рассчитанный до 2022 года.

Об этом сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов, участвовавший в работе "прямой линии" главы Карелии, организованной в режиме онлайн на странице правительства Вконтакте.

"У нас был показатель порядка 40 тыс. кв. метров (должны были расселить – прим. ред.) до конца 2022 года. Эти 40 тыс. кв. метров, а возможно и больше, мы закроем уже в этом году", - сказал Россыпнов.

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