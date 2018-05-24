Петрозаводск получил инвестиционный паспорт

Документ, презентующий экономический потенциал карельской столицы, должен привлечь инвесторов в городскую экономику.

Администрация Петрозаводска опубликовала инвестиционный паспорт карельской столицы на своем сайте. Презентация экономического и промышленного потенциала города доступна в виде пятиминутного ролика на главной странице сайта мэрии. Паспорт также доступен в текстовом варианте.

"Инвестиционный паспорт содержит важнейшую информацию для инвесторов - это инфраструктура, конкурентные преимущества города, инвестиционно-привлекательные земельные участки, промышленные площадки и меры государственной поддержки для потенциальных инвесторов",- сообщает пресс-центр городской мэрии.

Какие преимущества Петрозаводска для инвесторов указаны в документе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".