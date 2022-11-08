Петрозаводск получит из бюджета Карелии 1 млрд рублей на различные стройки

Власти Карелии планируют выделить из бюджета республики в 2023 году 1 млрд рублей в качестве дотации Петрозаводску.

Об этом сообщила сегодня в парламенте первый заместитель министра финансов Вера Романова.

По ее словам, указанная сумма предусмотрена проектом бюджета, который внесен в Законодательное собрание.

На вопрос, куда будут потрачены эти деньги, замминистра ответила, что перечень статей расходов сейчас формируется администрацией города.

Председатель парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина пояснила, что у Петрозаводска есть программа социально-экономического развития, где перечислены конкретные инвестиционные проекты, связанные с развитием инфраструктуры столицы Карелии. Дотация предназначена для реализации этих проектов.