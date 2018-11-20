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Новости. Общество
07:15, 20 Ноября 2018
фото: Фото: администрация Петрозаводска

Петрозаводск получит из федерального бюджета 450 миллионов рублей на дороги

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Благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" столице Карелии в течение шести лет будут выделять средства на ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения.

В Росавтодоре была одобрена заявка, сформированная администрацией Петрозаводска совместно с республиканским Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи для участия в национальном проекте. Исходя из представленной информации, с 2019 года столица Карелии будет получать из федерального бюджета средства как на ремонт дорожного покрытия, так и на мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения: нанесение разметки, устройство новых светофорных объектов и другие виды работ, рассказали в администрации Петрозаводска.

По предварительной информации, в 2019 году на ремонт дорог карельской столицы будут направлены порядка 400 миллионов рублей. Еще 50 миллионов планируется предусмотреть на обеспечение безопасности. Кроме того, проект подразумевает софинансирование в размере 10% из республиканского и городского бюджетов.

Как отметили в мэрии, проект планируется к реализации на шесть лет. Список дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году, будет сформирован с учетом обращений жителей, предписаний и представлений надзорных органов. Кроме того, особое внимание будет уделено территориям, которые станут площадкой для празднования в 2020 году 100-летия Республики Карелия.

Напомним, в этом году был расширен перечень потенциальных участников национального проекта "Безопасные и качественные дороги", куда прежде могли подавать заявки лишь те агломерации, численность которых превышает 500 тысяч человек. Теперь претендовать на федеральное финансирование могут и города с меньшим населением. Это и позволило Петрозаводску подать заявку на участие в проекте.

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