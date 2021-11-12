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Петрозаводск попал в сферу деятельности компьютерных мастеров-вымогателей

Новости. Общество
10:18, 25 Декабря 2021
фото: Pixabay

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Система из веб-сайтов, объединенных одним брендом, и целой армии некомпетентных мастеров по ремонту компьютеров действует по всей стране, а теперь и в столице Карелии.

Схема проста: вызванный на дом мастер оказывает клиенту совершенно ему не нужные и, главное, некачественные услуги, требуя в качестве оплаты астрономические суммы. Сразу несколько петрозаводчан стали жертвами этой схемы. За обычный ремонт люди отдавали по 15, 20 и более тысяч рублей, не получая взамен, по сути, ничего.

Наши коллеги выясняли, как устроен этот бизнес, и кто за всем стоит.

Подробности здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-25 13:01:01
Если уровень инфляции 8,5%. а реальные доходы растут на 3,5% значит номинальный рост в среднем должен быть

= 8,5% + 3,5% = 12%.
Новый кир-юха
2021-12-25 12:59:36
Страна мошенников и воров,чего удивляться - то?,если уж "одну" крупную партию называют "пжив"....это , конечно, не правда, наверное.....
кир
2021-12-25 12:29:38
Хочу, чтобы всё было. А мне за это ничего не было. Из народных сказок. Пороть жуликов надо, а вы всё о каких-то правах ноете. :)
nae
2021-12-25 12:56:29
кир, так приготовь плеточку, да вызови мастера. А потом воплоти хотелки. Дедов то.
Изя
2021-12-25 10:58:39
В карелии всё так , через попу ))) :)
Гость
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