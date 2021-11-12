Петрозаводск попал в сферу деятельности компьютерных мастеров-вымогателей

Система из веб-сайтов, объединенных одним брендом, и целой армии некомпетентных мастеров по ремонту компьютеров действует по всей стране, а теперь и в столице Карелии.

Схема проста: вызванный на дом мастер оказывает клиенту совершенно ему не нужные и, главное, некачественные услуги, требуя в качестве оплаты астрономические суммы. Сразу несколько петрозаводчан стали жертвами этой схемы. За обычный ремонт люди отдавали по 15, 20 и более тысяч рублей, не получая взамен, по сути, ничего.

Наши коллеги выясняли, как устроен этот бизнес, и кто за всем стоит.

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