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Петрозаводск признали одним из самых культурных городов России

Новости. Культура
15:30, 26 Февраля 2023
фото: Наталья Соколова/ "Столица на Онего"

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Столица Карелии вошла в топ-5 самых культурных городов России.

В первую десятку городов с наибольшим культурным капиталом вошли Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск. Таковы результаты исследования Высшей школы экономики, основанные на анализе 78 населенных пунктов с населением от 250 тыс. человек. «Известия» ознакомились с выводами научной работы.

Имеющий неофициальное звание «культурной столицы России» Санкт-Петербург занял только 13-е место. А Москва и вовсе оказалась лишь на 28-й строчке.

Такие результаты не случайны, уверяют исследователи. Дело в том, что в рейтинге учитывалось не только наличие и разнообразие «культурной» инфраструктуры в городах. Оценивалось и то, насколько охотно и часто люди ею пользуются.

«В исследовании мы сделали акцент на том, насколько доступны культурные блага и насколько они находятся в обращении каждого жителя города. Оказалось, что у людей из первой десятки городов больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, что человек в некрупных городах располагает гораздо большим количеством свободного времени», — объяснил заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов.

Города расположились в рейтинге не самым очевидным на первый взгляд образом. Большая доля инфраструктуры не гарантировала высокое место в топе. Это связано с тем, что для отдельных граждан скорость и возможности накопления культурного капитала в мегаполисах значительно ниже, чем в средних городах.

«Москва, например, предлагает много возможностей, но они оказываются невостребованными. Видимо, этому виной пресыщенность столичных жителей — мало кто регулярно ходит на постоянные экспозиции в музеи, если речь не идет об образовательных программах для детей. Хотя, конечно, нельзя сказать, что театры, ярмарки, фестивали и выставки пустуют, поэтому Москва и заняла место в первой половине рейтинга», — объяснила доцент кафедры социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ Мария Золотухина.

Многие вполне образованные жители городов могут быть недостаточно развиты в культурном плане, потому что знания и культура — это разные вещи, добавил культуролог и писатель Константин Ковалёв-Случевский.

«Кажется, что в мегаполисах культуры должно быть больше, ведь там театры, музеи, кинотеатры и в целом больше возможностей. Но сейчас благодаря интернету даже жители некрупных городов могут иметь доступ к аналогичной информации. Вопрос только в том, как ее будут использовать. Нужно понимать, что культура — это не количество, а качество, не ширина, а глубина. Поэтому человек, живущий на периферии, может оказаться гораздо более культурным, чем житель мегаполиса», — отметил эксперт.

По его словам, жители больших городов медленнее накапливают культурный капитал из-за колоссальной занятости, большого количества информации, которая обрушивается со всех сторон. А в малых городах у людей есть время спокойно сесть и разобраться в интересующих их вопросах.

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