Петрозаводск простится с Ириной Шумской во вторник

Церемония прощания с директором Национального театра Карелии Ириной Шумской пройдет в Петрозаводске 20 сентября.

Во вторник, 20 сентября, с 9.00 до 10.00 состоится отпевание в Траурном зале на улице Вольная, 4, зал № 2. С 10.30 до 12.00 пройдет гражданская панихида в Национальном театре Карелии (пр. К. Маркса, 19). Об этом сообщили в СТД республики.

Напомним, директор Национального театра Карелии Ирина Шумская скоропостижно скончалась 16 сентября. Свой земной путь Ирина Павловна завершила на посту, в своем рабочем кабинете в Национальном театре Карелии. В том театре, где прошло ее детство и юность, где с 1966 по 1973 годы работала директором ее мама Анна Филипповна Власова. Всей своей жизнью и судьбой Ирина Шумская была тесно связана не только с Финским театром и Союзом театральных деятелей Карелии, но и культурой Карелии в целом, пишут на в паблике СТД республики.

Ирина Шумская родилась 5 апреля 1950 года. Она была с детства знакома с актерами-легендами Финского театра, ходила к ним в гости, дружила с их детьми. После окончания класса математиков-программистов престижной 9 школы поступила на театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Вернувшись в 1973 году после получения редкого тогда образования в Петрозаводск, три года отработала в Министерстве культуры КАССР инспектором по искусству.

Затем Ирина Шумская сменила север на юг: уехала в Среднюю Азию, в Ашхабад, где с 1976 по 1981 годы была ответственным секретарем — начальником творческого отдела Туркменского театрального общества. Но Карелия позвала обратно.

С 1981 по 1997 годы Ирина Павловна была заместителем председателя Союза театральных деятелей Карелии. Восьмидесятые в Петрозаводске были очень театральным временем. В Русском театре драмы еще выпускал свои постановки режиссер Отар Джангишерашвили, в 1985-м в Музыкальном театре состоялась громкая премьера новой редакции балета «Сампо», в 1986-м режиссер Андрей Андреев поставил два легендарных спектакля: «Мастер и Маргарита» в Русском театре драмы и «Кабаре» в Финском театре. В 1988-м на сцене Национального театра состоялась премьера спектакля «Плаха» в постановке Ивана Петрова, с которой начался театр «Творческая мастерская»… В эти же годы Ирине Павловне удалось создать в Союзе театральных деятелей Карелии удивительную атмосферу: тёплую, творческую и открытую. Все знаменитости Союза считали за честь побывать в Петрозаводском Доме актёра.

Свободные и голодные девяностые годы в Петрозаводске тоже были насыщены крупными театральными событиями. В 1993 году Союз театральных деятелей Карелии впервые провел фестиваль камерных спектаклей «Ламбушка», он стал регулярным и занял свою особую нишу в российской фестивальной карте. На «Ламбушку» тогда приезжали лучшие театральные критики страны и самые прославленные коллективы. А в 1996 году под эгидой СТД Карелии был впервые проведен республиканский театральный конкурс, ставший впоследствии «Онежской маской».

С 1998 по 2008 годы Ирина Павловна Шумская работала в Министерстве культуры республики: начала главным специалистом, потом заместителем министра культуры, затем начальником организационного отдела Министерства культуры и по связям с общественностью.

Ни на одной должности никогда не была Ирина Павловна функционером, она горячо включалась в каждую проблему, узнавала, советовала, всегда всем помогала, если могла помочь. Нужды театров она понимала и знала досконально, и все годы её работы в Министерстве культуры театры знали, что у них есть надежный тыл.

В 2008 году Ирина Павловна вернулась в Национальный театр Карелии: сперва заместителем, а с 2011 — директором.

Ирина Павловна Шумская награждена многочисленными наградами. В 1999 году за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В 2008 году за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд она награждена Почётной грамотой Республики Карелия. В 2019 году Ирина Павловна удостоилась почетного звания «Лауреат 2019 года Республики Карелия» за вклад в развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры и искусства. В 2020 году получила Почетный знак Главы РК за вклад в развитие Республики Карелия.