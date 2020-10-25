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Петрозаводск сегодня простится с известным доктором Карелии Савелием Хенкиным

Новости. Общество
11:04, 26 Октября 2020
фото: © из личного архива Савелия Хенкина
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Ушел из жизни организатор урологической службы Карелии, заслуженный врач РСФСР и Карельской АССР, участник Великой Отечественной войны Савелий Хенкин.

Об этом сообщил Глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте"

"К сожалению, вынужден сообщить печальное известие. 23 октября на 98 году жизни скончался один из самых уважаемых врачей Республики Карелия - Савелий Хонанович Хенкин, организатор урологической службы Карелии, заслуженный врач РСФСР и Карельской АССР, участник Великой Отечественной войны. После войны он закончил 1-й Ленинградский медицинский институт, с 1952 года работал в Карелии. В 1959 году основал урологическое отделение в Республиканской больнице им. В.А. Баранова", - пишет Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения выразил соболезнование родным и близким Савелия Хонановича.

Прощание с доктором состоится сегодня, 26 октября, в траурном зале на улице Вольная (зале № 2) с 13 до 14 часов.

Напомним, Савелий Хонанович Хенкин был героем нашей рубрики "Спасибо за жизнь". Он рассказал о боях подо Ржевом и создании урологического отделения в Республиканской больнице.

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