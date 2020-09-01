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Петрозаводск стал самым дорогим городом для патриотического туризма

Новости. Общество
09:03, 02 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха выяснил, какие города-герои и города воинской славы России популярны у туристов для осенних путешествий в 2020 году.

 

Как отметили в пресс-службе Tvil.ru, Феодосия, Севастополь, Керчь в Крыму, Сочи, Анапа, Туапсе, Новороссийск в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Москва и Петрозаводск составили десятку городов, популярных для патриотического туризма осенью 2020.

Туристы бронируют туда поездки осенью на период от 3,6 до 9,9 ночей и потратят на отдых от 1,3 до 5,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Туапсе, дороже –Петрозаводске.

Список составлен по данным оплаченных заявок жилья туристами для проживания с 1 по 30 сентября 2020 года.

Десятка популярных городов-героев и городов воинской славы РФ для патриотического туризма этой осенью:

- Феодосия – 2134,6 рублей;
- Сочи – 1969,4 рублей;
- Севастополь – 2603,9 рублей;
- Анапа – 1697,6 рублей;
- Керчь – 2380,8 рублей;
- Санкт-Петербург – 2354,8 рублей;
- Туапсе – 1296,7 рублей;
- Новороссийск – 2104,6 рублей;
- Москва – 2456,7 рублей;
- Петрозаводск – 5620,7 рублей.

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Комментарии

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кир
2020-09-02 10:03:56
Патриотизм - это ругательное слово для либерастов. Издеваются как могут, как умеют.
Саныч
2020-09-02 10:10:16
кир, ты так прикольненько тупишь, касатик!
Juniper59
2020-09-02 09:22:51
«Патриотический туризм»?
Это что за сомнительное ноу-хау?
Гость
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