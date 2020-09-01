Петрозаводск стал самым дорогим городом для патриотического туризма

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выяснил, какие города-герои и города воинской славы России популярны у туристов для осенних путешествий в 2020 году.

Как отметили в пресс-службе Tvil.ru, Феодосия, Севастополь, Керчь в Крыму, Сочи, Анапа, Туапсе, Новороссийск в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Москва и Петрозаводск составили десятку городов, популярных для патриотического туризма осенью 2020.

Туристы бронируют туда поездки осенью на период от 3,6 до 9,9 ночей и потратят на отдых от 1,3 до 5,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Туапсе, дороже –Петрозаводске.

Список составлен по данным оплаченных заявок жилья туристами для проживания с 1 по 30 сентября 2020 года.

Десятка популярных городов-героев и городов воинской славы РФ для патриотического туризма этой осенью:



- Феодосия – 2134,6 рублей;

- Сочи – 1969,4 рублей;

- Севастополь – 2603,9 рублей;

- Анапа – 1697,6 рублей;

- Керчь – 2380,8 рублей;

- Санкт-Петербург – 2354,8 рублей;

- Туапсе – 1296,7 рублей;

- Новороссийск – 2104,6 рублей;

- Москва – 2456,7 рублей;

- Петрозаводск – 5620,7 рублей.