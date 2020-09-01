Петрозаводск стал самым дорогим городом для патриотического туризма

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выяснил, какие города-герои и города воинской славы России популярны у туристов для осенних путешествий в 2020 году.
Как отметили в пресс-службе Tvil.ru, Феодосия, Севастополь, Керчь в Крыму, Сочи, Анапа, Туапсе, Новороссийск в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Москва и Петрозаводск составили десятку городов, популярных для патриотического туризма осенью 2020.
Туристы бронируют туда поездки осенью на период от 3,6 до 9,9 ночей и потратят на отдых от 1,3 до 5,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Туапсе, дороже –Петрозаводске.
Список составлен по данным оплаченных заявок жилья туристами для проживания с 1 по 30 сентября 2020 года.
Десятка популярных городов-героев и городов воинской славы РФ для патриотического туризма этой осенью:
- Феодосия – 2134,6 рублей;
- Сочи – 1969,4 рублей;
- Севастополь – 2603,9 рублей;
- Анапа – 1697,6 рублей;
- Керчь – 2380,8 рублей;
- Санкт-Петербург – 2354,8 рублей;
- Туапсе – 1296,7 рублей;
- Новороссийск – 2104,6 рублей;
- Москва – 2456,7 рублей;
- Петрозаводск – 5620,7 рублей.
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