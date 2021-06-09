Петрозаводск стал самым дорогим городом из популярных направлений для отдыха в июле

Туристы готовы платить по 6800 рублей в сутки за жилье в столице Карелии.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, в каких городах россияне планируют провести свои летние отпуска в июле.

Петрозаводск занял девятую строчку в топ-10 городов. В тройку лидеров вошли Евпатория, Анапа, Санкт-Петербург. В список популярдня направления также попали Москва, Банное, Казань, Соль-Илецк, Кисловодск, Калининград.

При этом столица Карелии заняла первое место по стоимости жилья. Так, за ночь туристам в Петрозаводске придется заплатить 6859 рублей. Самый дешевый отдых в Кисловодске – 1507 рублей. В Евпатории отдых обойдется в 3087 рублей, в Анапе – 2531 рублей, а в Санкт-Петербурге – 3308 рублей.

По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в июле от 3 до 11 ночей.

Больше всего в июле отдыхают семьями – 43%. Второе место разделили пары (22%) и мамы с детьми (21%). Чаще всего для отдыха в июле туристы бронируют номера в отелях – 77% и квартиры – 17%. В среднем, семья из трёх человек на недельный отпуск в июле тратит до 30 тысячи рублей.

Ранее город в Карелии попал в топ-10 популярных направлений на лето вместо отдыха на юге России.