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Город в Карелии попал в топ-10 популярных направлений на лето вместо отдыха на юге России

Новости. Общество
09:20, 03 Июня 2021
фото: © wikimapia.org/Малай Е.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, какие направления выбирают туристы для летнего отдыха в этом году вместо курортов на Черном и Азовском морях.

В Крыму и Краснодарском крае почти все отели и гостевые дома забронированы на лето. Но туристы выбирают и другие направления. По данным Tvil.ru, этим летом особой популярностью пользуются  Кавказские минеральные воды, Алтайский край, озеро Байкал, Карелия, солёные озёра Оренбургской области, курорты Калининградской области на Балтийском море, горячие источники Тюмени, треккинг по Восточным Саянам. Туристы даже бронируют отдых на лето на Дальний Восток России – во Владивосток.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жильё для летнего отдыха от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,2 до 7,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Тюмени, дороже – в Лахденпохье, где ночь обойдется в среднем 7535 рублей. Для сравнения отдых в Ростове-на-Дону обойдется в 2280 рублей, в Кисловодске – в 1668 рублей, а в Калининграде – 2378 рублей.

Ранее сообщалось, Петрозаводск попал в топ-10 городов для летнего отдыха на озерах и реках.

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