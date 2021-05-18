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Петрозаводск попал в топ-10 городов для летнего отдыха на озерах и реках

Новости. Общество
17:20, 19 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие города России пользуются популярностью у туристов для отдыха на реках и озерах этим летом.

По данным сервиса, около 40% туристов планируют провести летние отпуска на берегах пресноводных водоемов. Самыми популярными на это лето стали: реки Волга, Обь, Енисей и Кама, а также озёра Онежское, Ладожское, Байкал и Выгозеро.

Петрозаводск занял вторую строчку в рейтинге, уступив лишь Казани. На третьем месте по предпочтениям у туристов - Волгоград. В списке популярных городо ядля отдыха на реках и озерах также попали Новосибирск, Байкальск, Красноярск, Самара, Саратов, Нижний Новгород и Приозерск.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых на реках и озерах на лето 2021 года от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, где средняя стоимость ночи летом - 1 715 рублей, дороже – в Нижнем Новгороде, где отдых обойдется в 6500 рублей. В Петрозаводске за ночь туристам придется заплатить в среднем 4930 рублей.

Ранее петрозаводск стал популярным городом для отдыха у туристов с питомцами.

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