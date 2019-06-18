Петрозаводск украсили 225 тысяч цветов

Продолжаются весенне-летние мероприятия по благоустройству Петрозаводска, сообщили в администрации города.

В рамках муниципального контракта сотрудники городского комбината благоустройства на второй раз косят траву в центральной части Петрозаводска. В преддверии Дня города работы пройдут на аллее 300-летия Петрозаводска, в Приозёрном и Губернаторском парках, в парке 50-летия Пионерской Организации, в сквере у Вечного огня, в скверах имени Сенькина и имени Андропова, на Советской площади и площади Кирова, а также на Онежской набережной. Не прекращается косьба и в районах города. Ведутся работы на улице Борнаволокской, закончен покос в Зарецком парке, на второй раз скашивается трава на бульваре Победы.

Также ко Дню Города завершится стрижка живой изгороди на площадях Гагарина, Ленина и Кирова, в Приозёрном парке и на бульваре Победы, сообщили в управлении благоустройства и экологии администрации.

Специалисты комбината благоустройства высаживают цветы на проспекте Карла Маркса, на набережной Онежского озера, закончена работа у мемориала в Соломенном. Всего на 75 городских клумбах в рамках муниципального контракта будут высажены более 225 тысяч декоративных растений.

Помимо этого, завтра, 19 июня, продолжится акция "Цветы любимому городу". МДОУ "Детский сад №104" украсит альпийскую горку на пересечении улицы Ленинградской и набережной Варкауса. 10 июня в рамках акции уже состоялось мероприятие по посадке цветов. Представители детских садов, школ и участники международного проекта помощи людям с ограниченными возможностями здоровья "Мост в полноценную жизнь" обустроили клумбу на набережной Онежского озера.