Петрозаводск вошел в топ-10 городов для бронирования квартир и апартаментов на Новый год

Столица Карелии заняла почетное место среди популярнейших направлений в России для бронирования недвижимости на зимние праздники.
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких направлениях туристы бронируют больше всего квартир и апартаментов на новогодние праздники, с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года.
Аналитики сайта бронирования жилья Tvil.ru отмечают, что относительно прошлого года спрос на квартиры и апартаменты для отдыха в новогодние праздники увеличился на 26%, а относительно 2019 года — на +8%. Такое резкое снижение интереса туристов к квартирам в 2019 году связано с тем, что в позапрошлом году не было covid-ограничений.
Самые направления для бронирования квартир и апартаментов на Новый год, помимо Петрозаводска — Ялта, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Кисловодск, Нижний Новгород, Калининград, Тюмень и Самара.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют квартиры в новогодние праздники от 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 5,5 тысячи рублей в сутки на семью из трёх человек. В среднем, семья из трёх человек арендует квартиру на новогодние каникулы за 11570 рублей на три — четыре дня.
Десять популярных городов для бронирования квартир на Новый год:
Ялта — 4464 руб. / 5 ночей *
Москва — 4619 руб. / 3 ночи
Санкт-Петербург — 4355 руб. / 4 ночи
Сочи — 4181 руб. / 6 ночей
Кисловодск — 2936 руб. / 5 ночей
Нижний Новгород — 5569 руб. / 2 ночи
Петрозаводск — 5305 руб. / 4 ночи
Калининград — 3021 руб. / 6 ночей
Тюмень — 1646 руб. / 5 ночей
Самара — 2200 руб. / 2 ночи
Напомним, ранее Петрозаводск вошел в число наиболее популярных городов страны для отдыха на озерах.
*Средние траты на аренду жилья в сутки на семью из трёх человек / среднее число забронированных суток
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