Петрозаводск вошел в топ-10 городов для бронирования квартир и апартаментов на Новый год

Столица Карелии заняла почетное место среди популярнейших направлений в России для бронирования недвижимости на зимние праздники.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких направлениях туристы бронируют больше всего квартир и апартаментов на новогодние праздники, с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года.

Аналитики сайта бронирования жилья Tvil.ru отмечают, что относительно прошлого года спрос на квартиры и апартаменты для отдыха в новогодние праздники увеличился на 26%, а относительно 2019 года — на +8%. Такое резкое снижение интереса туристов к квартирам в 2019 году связано с тем, что в позапрошлом году не было covid-ограничений.

Самые направления для бронирования квартир и апартаментов на Новый год, помимо Петрозаводска — Ялта, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Кисловодск, Нижний Новгород, Калининград, Тюмень и Самара.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют квартиры в новогодние праздники от 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 5,5 тысячи рублей в сутки на семью из трёх человек. В среднем, семья из трёх человек арендует квартиру на новогодние каникулы за 11570 рублей на три — четыре дня.

Десять популярных городов для бронирования квартир на Новый год:

Ялта — 4464 руб. / 5 ночей *

Москва — 4619 руб. / 3 ночи

Санкт-Петербург — 4355 руб. / 4 ночи

Сочи — 4181 руб. / 6 ночей

Кисловодск — 2936 руб. / 5 ночей

Нижний Новгород — 5569 руб. / 2 ночи

Петрозаводск — 5305 руб. / 4 ночи

Калининград — 3021 руб. / 6 ночей

Тюмень — 1646 руб. / 5 ночей

Самара — 2200 руб. / 2 ночи

Напомним, ранее Петрозаводск вошел в число наиболее популярных городов страны для отдыха на озерах.

*Средние траты на аренду жилья в сутки на семью из трёх человек / среднее число забронированных суток