Петрозаводск вошел в топ-10 городов России для семейных путешествий с детьми на летние выходные
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города России для семейных путешествий с детьми и экскурсионного отдыха во второй половине лета.
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов туристами с 15 июля по 31 августа 2018 года. В рейтинг не вошли курортные города.
Петрозаводск - в первой десятке городов для летних путешествий с детьми.
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ярославль, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Петрозаводск, Воронеж и Новосибирск вошли в первую десятку российских городов, популярных для семейных путешествий с детьми на летние выходные.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют путешествия с детьми на летние выходные в Петрозаводск в среднем на 4 ночи и тратят на жилье 2,3 тысячи рублей в сутки на семью.
10 городов России, популярных для семейных путешествий на летние выходные:
1. Санкт-Петербург - 3 тысячи рублей/ 5 ночей *
2. Москва - 3,2 тысячи рублей/ 4 ночи
3. Казань - 2,8 тысяч рублей/ 3,5 ночи
4. Ярославль - 2,6 тысяч рублей/ 2 ночи
5. Краснодар - 2,2 тысячи рублей/ 3 ночи
6. Ростов-на-Дону - 1,9 тысяч рублей/ 2 ночи
7. Калининград - 2,4 тысячи рублей/ 3 ночи
8. Петрозаводск - 2,3 тысячи рублей/ 4 ночи
9. Воронеж - 2,5 тысячи рублей/ 2 ночи
10. Новосибирск - 2,6 тысяч рублей/ 3 ночи
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