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Петрозаводск вошел в топ-10 популярных направлений среди россиян для отдыха в начале ноября

Новости. Общество
09:23, 27 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Несмотря на то, что отдых в столице Карелии является самым дорогим среди всех популярных направлений, туристы мечтают полюбоваться на ноябрьский Петрозаводск.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать с 30 октября по 7 ноября в России и насколько изменился спрос на отдых в России на ноябрьские каникулы после введения ковидных ограничений в стране.

Несмотря на введение ковидных ограничений, туристы не отказываются от поездок по стране и активно бронируют отдых в ноябре. Аналитики сайта отмечают, что интерес россиян на путешествия по стране растёт ― на 260% с 30 октября по 15 ноября. Данные предоставлены относительно предыдущих двух лет.

В десятку популярных городов для поездок с 30 октября по 15 ноября вошли, помимо Петрозаводска, российские города: Ялта, Санкт-Петербург, Сочи, Кисловодск, Москва, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону и Пятигорск.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жильё для отдыха в ноябре от 2 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 10 тысяч рублей в сутки. Чаще всего туристы бронируют отели (57%) и квартиры (39%).

Отдых в Петрозаводске является самым дорогим из всей десятки популярнейших направлений — за одну ночь в карельской столице туристы готовы отдать почти 10 тысяч рублей. Для сравнения — у идущей на втором месте по дороговизне Казани проживание в течении одной ночи стоит менее 4 тысяч рублей.
Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 30 ноября по 15 ноября 2021 года.

Ранее еще один карельский город — Лахденпохья — вошел в число популярнейших направлений для отдыха на выходные в ноябре.

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Комментарии

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Кеша
2021-10-27 09:41:58
Своего то короновируса явно властям не хватает .
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