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Новости. Криминал
13:33, 27 Апреля 2018

Петрозаводская пенсионерка отдала деньги незнакомцам, чтобы выручить сына

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Очередной факт телефонного мошенничества зарегистрирован в полиции Петрозаводска, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 55-летней петрозаводчанки. Она рассказала, что перевела мошенникам 30 тысяч рублей. Ей поступил звонок на домашний телефон. Она услышала мужской голос, который назвал ее мамой. Дальше звонивший сообщил, что избил человека, который в результате этого попал в больницу. Мнимый сын сообщил, что у него забрали телефон. Для того, чтобы решить вопрос необходимо позвонить пострадавшему, и он за определенную сумму готов не писать заявление в полицию.

Пенсионерка сразу же позвонила по указанному телефону и услышала, что за 30 тысяч рублей потерпевший не будет выдвигать никаких обвинений. Петрозаводчанка перевела требуемую сумму и только после этого позвонила сыну и узнала, что он ни в какие неприятности не попадал, а она стала жертвой аферистов.

В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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