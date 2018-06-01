Петрозаводский детский сад вошел в 1000 лучших в России

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За право стать лауреатом смотра боролись 42 тысячи организаций из разных регионов страны, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Детский сад № 108 Петрозаводска принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе "Образцовый детский сад".
Организатором мероприятия стало Управление целевых программ развития дошкольного образования Межрегионального центра качества и инноваций.
Дошкольное учреждение обобщило и представило многолетний опыт на открытой интернет-площадке конкурса и по итогам вошло в 1000 лучших детских садов России среди 42 тысяч организаций дошкольного образования и учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста. МДОУ "Детский сад № 108" признан лауреатом-победителем.
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