Петрозаводский городской суд отправил банду наркотороговцев за решетку

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении семерых участников преступного сообщества наркоторговцев, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимые в период с 30 сентября 2014 по 15 августа 2015 занимались упаковкой и закладкой наркотических средств в тайники на территории Петрозаводска.

Продажа наркотиков осуществлялась способом через Интернет.

Из незаконного оборота изъято более 7 кг наркотических средств.

С учетом степени виновности каждого из подсудимых суд приговорил шестерых участников преступного сообщества к лишению свободы на сроки от 7 до 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также назначил им штрафы на общую сумму более 1,4 млн рублей.



Их соучастник приговорен к 5 годам лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.