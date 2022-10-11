Имущество осужденного за взятки экс-министра Карелии Кайдалова будет под арестом, пока он не выплатит штраф

Доли в собственности на недвижимость и иномарку будут арестованы до тех пор, пока экс-глава Минтранса Карелии не выплатит 40 млн рублей уголовного штрафа, заявили в горсуде Петрозаводска.

В понедельник, 21 ноября, судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков признал виновным в получении взяток бывшего министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Алексея Кайдалова.



Приговор - 15 лет в колонии строгого режима и 40 млн рублей штрафа. В частности, судья Мерков оставил в силе арест имущества семьи Кайдаловых.



«На имущество Кайдалова: земельный участок площадью 1,2 тыс. кв.м, расположенный в деревне Пеники Ломоносовского района в Ленобласти; 1/2 доли в праве собственности на жилое помещение площадью 155 кв.м, расположенное в Санкт-Петербурге, на улице Победы, 3; 1/2 доли в праве собственности на 1/12 доли нежилого помещения площадью 589,6 кв.м, расположенного в Санкт-Петербурге, улица Победы, 3; 1/2 доли в праве собственности на автомобиль Mercedes», - зачитал в резолютивной части приговора судья Мерков.



Напомним, экс-министра признали виновным в том, что в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.



Помимо этого, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей — часть трехмиллионной взятки. За эти деньги якобы они ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.



Также напомним, ранее Петрозаводский суд приговорил Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.





