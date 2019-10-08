"Петрозаводский маньяк" мог избить своего собутыльника из ревности

Появились подробности преступления, которое, по версии следствия, Антон Ипатов мог совершить за пару месяцев до убийства девушек.

В Верховном суде Карелии дал показания свидетель Роман М. Он является хозяином квартиры, в которой во время застолья летом прошлого года Антон Ипатов жестоко избил собутыльника.

Как рассказал свидетель, в день происшествия в его квартире собрались гости. К ним также пришел Антон Ипатов со своей подругой Ксенией. Все собравшиеся употребляли алкоголь.

"Дальше все напились. Ксюша ушла в комнату спать. Следом за ней через некоторое время К. (потерпевший, - прим.ред.) пошел спать. Он там, видимо, ее обнял, я не знаю, что. Антон зашел, это увидел. Стащил его с кровати. Начал избивать", - рассказал хозяин квартиры.

По словам свидетеля, пострадавший и подруга Ипатова легли на одну кровать.

"Он ее обнимал", - пояснил на суде Роман М, уточнив, что в этот момент мужчина и женщина спали.

При этом в ходе первых допросов свидетель обрисовал несколько иную картину. Согласно его показаниям, пострадавший отправился спать, а затем к нему пришла подруга Ипатова Ксения.



"И легла на диван, приобняв его", - зачитал первые показания Романа М. гособвинитель.

На заседании суда свидетель описал процесс избиения. По его словам, Ипатов стащил с кровати мужчину и нанес ему множество ударов, число которых он не считал.

В процессе избиения обвиняемый и жертва оказались на кухне, где избиение продолжилось.

"Там уже вся кухня просто кровью заплыла. Некуда встать было", - сказал на суде свидетель. Роман М., по его словам, оттащил агрессора, затем вызвал скорую помощь и полицию.

Напомним, как установлено следствием,обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.



Напомним, 29-летнему Антону Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову. В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме этого, следователи обвинили в халатности трех полицейских.