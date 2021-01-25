Учитель истории из Петрозаводска поборется за звание лучшего педагога России

Преподаватель истории Гимназии № 17 станет одним из 85 участников конкурса лучших педагогов России, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Волгограде 24 января стартовал финальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России". За звание лучшего борются 85 педагогов из всех регионов страны. Карелию в профессиональном состязании представляет преподаватель истории Гимназии №17 Григорий Сузи. Победителя республиканского конкурса ждут традиционные испытания. Первыми из них станут "Методическая мастерская" и "Урок".

По итогам участия в данном туре жюри определит 15 лауреатов, которым предстоит провести классные часы и занятия в формате мастер-класса. Пятерых финалистов пригласят на большую пресс-конференцию. Прямую трансляцию конкурсных испытаний можно будет увидеть на сайте проекта. Имя абсолютного победителя всероссийского конкурса станет известно 2 февраля.