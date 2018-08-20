Петрозаводский студент стал одним из сильнейших пауэрлифтеров

Студент из Петрозаводска выиграл Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу, сообщает мэрия.

Состязания тяжелоатлетов с поражением опорно-двигательного аппарата завершились в Тамбове. Карелию представлял студент Петрозаводского государственного университета Мирослав Аристов.

"Мирославу удалось успешно войти в заявленную весовую категорию до 65 килограммов и легко справиться со всеми тремя подходами, тем самым установив личный соревновательный рекорд. А главное - стать победителем Всероссийских соревнований в открытой возрастной категории", - рассказал тренер спортсмена Александр Каширин.