Петрозаводский студент стал одним из сильнейших пауэрлифтеров

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Студент из Петрозаводска выиграл Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу, сообщает мэрия.
Состязания тяжелоатлетов с поражением опорно-двигательного аппарата завершились в Тамбове. Карелию представлял студент Петрозаводского государственного университета Мирослав Аристов.
"Мирославу удалось успешно войти в заявленную весовую категорию до 65 килограммов и легко справиться со всеми тремя подходами, тем самым установив личный соревновательный рекорд. А главное - стать победителем Всероссийских соревнований в открытой возрастной категории", - рассказал тренер спортсмена Александр Каширин.
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