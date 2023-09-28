Петрозаводский суд оштрафовал Республиканскую больницу за отсутствие записей о дезинфекции

Республиканской больнице выписали штраф на сто тысяч рублей по иску Роспотребнадзора.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора нашли нарушения в работе Республиканской больницы.



«Республиканская больница им. В. А. Баранова» допустила нарушения федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — заявили в управлении.

Петрозаводский городской суд назначил больнице штраф в 100 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу 22 сентября.



Как «Столице на Онего», рассказали в пресс-службе Минздрава Карелии, во время внеплановой проверки Роспотребнадзора выявлены два нарушения.



«По информации Республиканской больницы им В. А. Баранова, в отделении острых нарушений мозгового кровообращения при проверке журнала заключительной дезинфекции за 2022 и 2023 годы выяснилось, что не были внесены данные о двух заключительных дезинфекциях в 2023 году, которые были проведены, но не были отражены в журнале.



Отметим, что из-за незначительности нарушения, которое не повлекло никаких негативных последствий для пациентов, по просьбе представителя Роспотребнадзора суд назначил административный штраф ниже низшего предела.

Подчеркнем, что в отделении ОНМК ежегодно госпитализируют свыше двух тысяч пациентов», — заявили в министерстве.



Также отметим, что Республиканская больница им.В.А.Баранова оказывает медицинскую помощь по 23 профилям как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.



В составе больницы функционируют 16 клинических отделений, в том числе Региональный сосудистый центр, два отделения анестезиологии и реанимации, отделение гемодиализа, 12 диагностических и 15 параклинических отделений, представляющих широкий спектр исследований, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

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