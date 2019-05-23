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Новости. Общество
10:28, 23 Мая 2019
фото: petrsu.ru

Петрозаводский университет приостановил выдачу научных заключений на использование водных объектов республики

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Руководство вуза намерено разработать регламент проведения исследований для подготовки таких заключений по заявкам водопользователей.

Петрозаводский государственный университет приостановил выдачу научных заключений на использование водных объектов республики. Об этом говорится в письме, направленном ректором ПетрГУ Анатолием Ворониным жительнице карельской деревни Войница Ксении-Лауре Рышкевич, которая оспорила недавно в Верховном суде Карелии приказ республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства о формировании двух новых рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто в Калевальском национальном районе. По словам Воронина, выдача научных заключений приостановлена до разработки университетом регламента проведения исследований для подготовки таких заключений по заявкам водопользователей.

Кроме того, как сообщил ректор, руководство вуза выдало исполняющему обязанности директора Северного научно-исследовательского института рыбного хозяйства ПетрГУ Вячеславу Широкову распоряжение о согласовании всех научных заключений с администрацией университета. Напомним, подписанное Широковым заключение о возможности формирования рыбоводных участков в Войницком плесе озера Верхнее Куйтто вызвало немало вопросов при рассмотрении в суде иска Ксении-Лауры Рышкевич к Минсельхозу Карелии. У этого документа не было ни даты, ни номера, ни каких бы то ни было указаний на проведенные исследования.     

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Комментарии

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zanoza
2019-05-23 11:11:55
Получается что в университете левая рука не знает что делает правая. Сколько таких липовых заключений выдал этот Широков и видимо не бесплатно. И на основании таких заключений Министерством с/х выдаются решения на рыборазведение. Полный беспредел!
Lana
2019-05-23 10:49:52
Т.е. заключение не имело юридической силы? А где г-да администраторы были раньше? Стилистику и пунктуацию ТЗ проверяли?..
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