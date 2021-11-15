Петрозаводский университет проведет День открытых дверей в онлайн-формате

Петрозаводский государственный университет приглашает будущих абитуриентов на День открытых дверей.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Трансляция будет доступна на странице вуза в соцсети «ВКонтакте» с 14.00.

Старшеклассникам расскажут о новых направлениях обучения, правилах приема в ПетрГУ на 2022 год, проведут экскурсии по корпусам университета.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводском университете представлены археологические находки из погребения «янтарного человека».