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Петрозаводский университет проведет день открытых дверей в виртуальном пространстве

Новости. Общество
17:40, 04 Декабря 2020
фото: ПетрГУ. Петрозаводский университет / ВК
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12 декабря пройдет день открытых дверей ПетрГУ в виртуальном пространстве, сообщают в вузе.

Для входа в виртуальное пространство нужно будет установить приложение и авторизоваться. Ссылка на приложение появится в ближайшие дни в группе ПетрГУ "Вконтакте" и на сайте вуза.

Мероприятие начнется 12 декабря в 12:00 в паблике университета.

Сообщается, что в виртуальном пространстве участники смогут узнать информацию о приемной кампании ПетрГУ в 2021 году, правилах приема, стипендиальных программах университета, социальных гарантиях для обучающихся, военном учебном центре и так далее.

Также будут подготовлены стенды образовательных институтов вуза. На каждом из них можно будет увидеть направления подготовки, количество мест, проходные баллы и особенности каждого института.

В каждом институте будет работать чат с возможностью задать вопрос в режиме реального времени. Подобный чат будет и для общих вопросов о приемной кампании. 

Ранее сообщалось, что Петрозаводский государственный университет перешел на дистант.

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