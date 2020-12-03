Петрозаводский университет проведет день открытых дверей в виртуальном пространстве

12 декабря пройдет день открытых дверей ПетрГУ в виртуальном пространстве, сообщают в вузе.

Для входа в виртуальное пространство нужно будет установить приложение и авторизоваться. Ссылка на приложение появится в ближайшие дни в группе ПетрГУ "Вконтакте" и на сайте вуза.

Мероприятие начнется 12 декабря в 12:00 в паблике университета.

Сообщается, что в виртуальном пространстве участники смогут узнать информацию о приемной кампании ПетрГУ в 2021 году, правилах приема, стипендиальных программах университета, социальных гарантиях для обучающихся, военном учебном центре и так далее.

Также будут подготовлены стенды образовательных институтов вуза. На каждом из них можно будет увидеть направления подготовки, количество мест, проходные баллы и особенности каждого института.

В каждом институте будет работать чат с возможностью задать вопрос в режиме реального времени. Подобный чат будет и для общих вопросов о приемной кампании.

Ранее сообщалось, что Петрозаводский государственный университет перешел на дистант.