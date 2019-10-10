Петрозаводску дали денег на мост, где ограничено движение транспорта

Министерство финансов Карелии подтвердило выделение средств республиканского бюджета на ремонт в Петрозаводске моста, где с 2017 года ограничено движение автотранспорта.

Это следует из комментария Минфина к проекту закона о внесении изменений в бюджет Карелии на 2019 год.

Сегодя законопроект принял парламент Карелии.

Средства выделены из Дорожного фонда за счет дополнительных поступлений акцизов на нефтепродукты. О каком мосте идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".