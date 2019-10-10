Петрозаводску дали денег на мост, где ограничено движение транспорта

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Министерство финансов Карелии подтвердило выделение средств республиканского бюджета на ремонт в Петрозаводске моста, где с 2017 года ограничено движение автотранспорта.
Это следует из комментария Минфина к проекту закона о внесении изменений в бюджет Карелии на 2019 год.
Сегодя законопроект принял парламент Карелии.
Средства выделены из Дорожного фонда за счет дополнительных поступлений акцизов на нефтепродукты.
О каком мосте идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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